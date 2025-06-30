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Капитан «Краснодара» Сперцян выделил двух полузащитников по итогам сезона РПЛ

Капитан «Краснодара» Сперцян выделил двух полузащитников по итогам сезона РПЛ
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Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из московского «Локомотива» провели фантастический сезон, они заслуживали выиграть приз лучшему полузащитнику сезона РПЛ. Лучшим полузащитником прошлого регулярного чемпионата России признали как раз Сперцяна.

«Есть ребята, которые тоже этого заслуживают, например, Алексей Батраков и Матвей Кисляк. Не зря они оказались в финальном листе, они тоже заслуживали получить эту награду. Но выбрали меня, у меня есть плюс в том, что стал чемпионом России. Но у них — большое будущее», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», обыгравший в матче 30-го тура РПЛ московское «Динамо» (3:0). Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург».

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