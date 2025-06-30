Главный тренер «Истиклола» назвал причины отказа от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко обозначил причины, по которым клуб отказался от матча со «Спартаком».

«В Таджикистане сезон идёт по системе весна-осень. Мы выходим из отпуска только 11 июля и 12 уезжаем на сборы в Беларусь. «Спартак» предлагал провести матч 11 или 15 числа, но никак не получалось. Если бы у нас было хотя бы две недели потренироваться… А для «Спартака» это была бы последняя игра перед стартом сезона.

Я не могу рисковать футболистами и играть через несколько дней после выхода из отпуска. Но, конечно, провести матч со «Спартаком» было бы интересно. Не каждый день предлагают такие спарринги. Было бы здорово посмотреть на свою команду на уровне «Спартака», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.