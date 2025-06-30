Гендиректор «Крыльев Советов»: желаю Сергееву, чтобы эта развилка была во благо карьеры

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Ивана Сергеева. Ранее главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что клуб интересуется форвардом самарцев.

— Иван Сергеев покинет «Крылья Советов»?

— У него был невероятный сезон. Иван столько вложил сил в успех «Крыльев» в весенней части сезона, показывал высокий уровень самоотдачи в самые турбулентные моменты, что хочется пожелать ему только удачи, здоровья и чтобы развилка, которая у него сейчас есть, была во благо его карьеры и будущего. Уверен, что болельщики поддержат любой его выбор, — приводит слова Тер‑Абрамяна «Матч ТВ».

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.