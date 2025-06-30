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ПФК ЦСКА объявил об уходе двух вратарей

ПФК ЦСКА объявил об уходе двух вратарей
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Московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе двух вратарей — Владимира Шайхутдинова и Данилы Бокова.

Отмечается, что Владимир продолжит карьеру в ульяновской «Волге». Данила покидает армейскую команду в связи с истечением срока контракта.

«Мы благодарим парней за время, проведённое в клубе, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба армейского клуба.

Стоит напомнить, оба вратаря являются воспитанниками академии московского ПФК ЦСКА. В составе юношеских команд армейцев игроки неоднократно выигрывали Молодёжную футбольную лигу.

В минувшем сезоне ПФК ЦСКА завоевал Кубок России и бронзовые медали РПЛ.

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