Дюков заявил, что его неучастие в исполкоме не скажется на отношениях УЕФА и РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что его неучастие в исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не скажется на отношениях между организациями. Полномочия Дюкова в исполкоме УЕФА истекли в 2025 году, он не стал переизбираться на новый срок.

«Что касается отношений с администрацией УЕФА и с членами исполкома, то за редким исключением у меня сохранились с ними не то чтобы нормальные, а тёплые, не только рабочие, но и человеческие, дружеские отношения. Поэтому моё временное неучастие в исполкоме УЕФА никак не скажется на наших отношениях и на том, как сможет Российский футбольный союз представлять свои интересы в УЕФА», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. В июне сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) и одержала крупную победу над Беларусью (4:1).