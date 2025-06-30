Глава «Зенита» Медведев: надеюсь, игра Соболева усилится

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от выступления нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в предстоящем сезоне.

— Чего вы ждёте от Соболева в новом сезоне?

— Он заканчивал сезон хорошо. Надеюсь, что его игра не только продолжится, но усилится.

— Сколько голов он забьёт в новом сезоне?

— Главное, чтобы это были значимые голы. А сколько — не так важно, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне футболист забил семь голов и отдал три результативные передачи во всех турнирах за сине-бело-голубых. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.