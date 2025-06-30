Юрист Писарского выступил с заявлением на фоне слухов о мошеннической схеме футболиста

Юрист Антон Смирнов, который, по всей видимости, будет представлять интересы форварда «Сочи» Владимира Писарского, выступил с заявлением на фоне слухов о мошеннической схеме футболиста. Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял, что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю».

«По ситуации с Владимиром Писарским. Давать комментарии со своей стороны — стороны футболиста — в настоящий момент считаю неприемлемым, некорректным и нарушением регламентных норм в рамках дисциплинарного производства, открытого в РФС. Все комментарии будут после того, как оно завершится.

Единственное, что могу сказать: мы и сам футболист не считаем Писарского виноватым в том, в чём его надуманно обвиняют, и будем защищать свою позицию в Комитете РФС по этике. Также, понимая парадигму рассмотрения дела в РФС, готовы идти до конца и обжаловать любое негативное решение в отношении Писарского в CAS», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.