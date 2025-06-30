Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист Писарского выступил с заявлением на фоне слухов о мошеннической схеме футболиста

Юрист Писарского выступил с заявлением на фоне слухов о мошеннической схеме футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Юрист Антон Смирнов, который, по всей видимости, будет представлять интересы форварда «Сочи» Владимира Писарского, выступил с заявлением на фоне слухов о мошеннической схеме футболиста. Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял, что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю».

«По ситуации с Владимиром Писарским. Давать комментарии со своей стороны — стороны футболиста — в настоящий момент считаю неприемлемым, некорректным и нарушением регламентных норм в рамках дисциплинарного производства, открытого в РФС. Все комментарии будут после того, как оно завершится.

Единственное, что могу сказать: мы и сам футболист не считаем Писарского виноватым в том, в чём его надуманно обвиняют, и будем защищать свою позицию в Комитете РФС по этике. Также, понимая парадигму рассмотрения дела в РФС, готовы идти до конца и обжаловать любое негативное решение в отношении Писарского в CAS», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Новый скандал в российском футболе! Карьера Писарского рухнет из-за ставок? LIVE
Live
Новый скандал в российском футболе! Карьера Писарского рухнет из-за ставок? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android