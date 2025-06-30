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В «Акроне» рассказали о трансферной политике на это лето

В «Акроне» рассказали о трансферной политике на это лето
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что тольяттинской команде требуется усиление перед стартом нового сезона Российской Премьер-Лиги. В дебютном для себя сезоне «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня команде требуется определённое усиление, потому что второй сезон всегда будет сложнее. Мы для себя это понимаем. Ждём не дождёмся, когда к нам в ближайшее время, очень надеюсь, начнут поступать те футболисты, которых мы отметили», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», обыгравший в матче 30-го тура РПЛ московское «Динамо» (3:0). Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург».

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