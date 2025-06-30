Жорди Альба высказался о «ПСЖ» после разгромного поражения в матче 1/8 КЧМ-2025

Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о «ПСЖ» после поражения в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Французский клуб одержал победу со счётом 4:0.

«Пари Сен-Жермен» сочетает в себе отличную мобильность, создание пространства, которое впоследствии используется в своих интересах, и беспощадные атаки, не говоря уже о том, что они постоянно заставляют соперников колебаться. Мы вышли на второй тайм, не думая о результате, а благодаря этому были смелее и играли в гораздо лучший футбол», — приводит слова Альбы AS.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с «Баварией».