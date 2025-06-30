Жорди Альба высказался о «ПСЖ» после разгромного поражения в матче 1/8 КЧМ-2025
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Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о «ПСЖ» после поражения в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Французский клуб одержал победу со счётом 4:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
«Пари Сен-Жермен» сочетает в себе отличную мобильность, создание пространства, которое впоследствии используется в своих интересах, и беспощадные атаки, не говоря уже о том, что они постоянно заставляют соперников колебаться. Мы вышли на второй тайм, не думая о результате, а благодаря этому были смелее и играли в гораздо лучший футбол», — приводит слова Альбы AS.
Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с «Баварией».
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