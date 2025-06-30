Альба — о Луисе Энрике: я значительно улучшил свои результаты под его руководством

Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике после поражения в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Французский клуб одержал победу со счётом 4:0.
«Я лично знаю идею тренера Луиса Энрике. Он тренер, который настраивает всю команду не только в обороне, но и в нападении. Это значит, что, как и команда соперника, вы чувствуете себя некомфортно, и вам становится сложнее. Это трудолюбивая команда, и именно поэтому они выиграли Лигу чемпионов.
За многие годы вместе и благодаря его большому опыту я лично значительно улучшил свои результаты под его руководством, а у меня было много тренеров», — приводит слова Альбы AS.
Ранее Альба выступал под руководством Энрике в составе каталонской «Барселоны».
- 30 июня 2025
-
15:23
-
15:17
-
15:15
-
15:07
-
15:05«Спартак» объявил об уходе Миэнти Абены Официально
-
15:00
-
14:58
-
14:47
-
14:35
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
13:57
-
13:53
-
13:52
-
13:49
-
13:47
-
13:24
-
13:15ПФК ЦСКА объявил об уходе двух вратарей Официально
-
13:13
-
13:03
-
12:53
-
12:48
-
12:47
-
12:25
-
12:24
-
12:17
-
12:15
-
11:59
-
11:58
-
11:36
-
11:35
-
11:32