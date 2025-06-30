Альба — о Луисе Энрике: я значительно улучшил свои результаты под его руководством

Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике после поражения в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Французский клуб одержал победу со счётом 4:0.

«Я лично знаю идею тренера Луиса Энрике. Он тренер, который настраивает всю команду не только в обороне, но и в нападении. Это значит, что, как и команда соперника, вы чувствуете себя некомфортно, и вам становится сложнее. Это трудолюбивая команда, и именно поэтому они выиграли Лигу чемпионов.

За многие годы вместе и благодаря его большому опыту я лично значительно улучшил свои результаты под его руководством, а у меня было много тренеров», — приводит слова Альбы AS.

Ранее Альба выступал под руководством Энрике в составе каталонской «Барселоны».