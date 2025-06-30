Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альба — о Луисе Энрике: я значительно улучшил свои результаты под его руководством

Альба — о Луисе Энрике: я значительно улучшил свои результаты под его руководством
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике после поражения в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Французский клуб одержал победу со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Я лично знаю идею тренера Луиса Энрике. Он тренер, который настраивает всю команду не только в обороне, но и в нападении. Это значит, что, как и команда соперника, вы чувствуете себя некомфортно, и вам становится сложнее. Это трудолюбивая команда, и именно поэтому они выиграли Лигу чемпионов.

За многие годы вместе и благодаря его большому опыту я лично значительно улучшил свои результаты под его руководством, а у меня было много тренеров», — приводит слова Альбы AS.

Ранее Альба выступал под руководством Энрике в составе каталонской «Барселоны».

Материалы по теме
Жорди Альба высказался о «ПСЖ» после разгромного поражения в матче 1/8 КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android