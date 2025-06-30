Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер Писарского высказался о расследовании РФС в отношении футболиста

Бывший тренер Писарского высказался о расследовании РФС в отношении футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Евгений Харлачёв, бывший тренер нападающего «Сочи» Владимира Писарского, прокомментировал слухи о мошеннической схеме футболиста. Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял, что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю».

«Раз информация о том, что Писарский сделал ставку на матч со своим участием, вышла в публичное пространство, то должны быть веские аргументы. Моя позиция: я всегда занимал и буду занимать сторону футболистов. Если докажут, что Писарский в этом замешан, то это останется на его совести», — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Источник: Писарского подозревают в ставке на матч, в котором он получил красную карточку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android