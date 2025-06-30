Бывший тренер Писарского высказался о расследовании РФС в отношении футболиста

Евгений Харлачёв, бывший тренер нападающего «Сочи» Владимира Писарского, прокомментировал слухи о мошеннической схеме футболиста. Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял, что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю».

«Раз информация о том, что Писарский сделал ставку на матч со своим участием, вышла в публичное пространство, то должны быть веские аргументы. Моя позиция: я всегда занимал и буду занимать сторону футболистов. Если докажут, что Писарский в этом замешан, то это останется на его совести», — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.