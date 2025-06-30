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Дмитрий Булыкин: Головин-Погба — топ-связка для французского футбола

Дмитрий Булыкин: Головин-Погба — топ-связка для французского футбола
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, что экс-полузащитник «Ювентуса» Поль Погба стал одноклубником Александра Головина в «Монако».

«Погба нужно определённое время, чтобы набрать форму, однако это футболист с хорошими данными. Большой вопрос, получится ли у него сыграться с Головиным. Головин-Погба — топ-связка для французского футбола. Александр — лидер «Монако», а Поль обладает уникальными футбольными качествами. Если француз выйдет на топ-уровень, интересно посмотреть на связку с Головиным и здоровую конкуренцию между ними», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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