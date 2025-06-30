«Атлетико» объявил об уходе Сесара Аспиликуэты

Мадридский «Атлетико» официально объявил об уходе 35-летнего защитника Сесара Аспиликуэты из клуба. Футболист выступал за испанскую команду с 2023 года.

«Большое спасибо, Сесар, за твою приверженность и лидерство на протяжении всей карьеры в «Атлетико». С наилучшими пожеланиями в твоих следующих вызовах!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

За «Атлетико» Аспиликуэта успел провести 53 матча, забить гол и отдать две результативные передачи. Также в своей карьере спортсмен играл за «Челси», «Марсель» и «Осасуну». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.