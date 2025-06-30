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Спортивный юрист Прокопец рассказал, что может грозить Писарскому за ставки

Спортивный юрист Прокопец рассказал, что может грозить Писарскому за ставки
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Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал слухи о мошеннической схеме форварда «Сочи» Владимира Писарского. Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял, что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю».

«Согласно части 1 статьи 18 Регламента РФС по этике субъектам футбола (в том числе, футболистам) запрещается принимать участие, прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и / или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Регламента РФС по этике субъектам футбола (в том числе футболистам) запрещено оказывать прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом матча. В частности, субъектам футбола запрещается получать, передавать, предлагать, обещать, запрашивать денежные средства или иное имущество, услугу и т. д. в своих интересах или в интересах третьих лиц в связи с манипулированием результатом футбольных матчей и соревнований.

За нарушение этих статей может быть назначена любая санкция, из которых самая «мягкая» — штраф, а самая серьёзная — запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности. Комитет РФС по этике последовательно занимает жёсткую позицию по отношению к людям, которых поймали на ставках. Это означает, что на практике к футболистам чаще всего применяется именно запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности.

Например, 29 мая 2025 года на сайте РФС опубликованы решения об отстранении игрока ФК «Волна» от футбола на 5 лет (1 реально + 4 условно) и об отстранении игрока ФК «Сокол» (г. Казань) на 10 лет.

В марте этого года за нарушение тех же статей Регламента РФС по этике нескольких футболистов ФК «Смена» отстранили от футбола на 3 года (2 реально + 1 условно) и 5 лет соответственно.

В марте 2024 года за те же нарушения были наказаны футболисты ФК «Квант». При этом разные игроки получили разные наказания: кто-то — 10 лет отстранения, кто-то — 5 лет реально и 5 условно, кто-то — «всего» полгода реального отстранения и 2,5 года условно.

У санкции «запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности» нет нижней и верхней границы. То есть срок этой санкции может быть и один год, и 10 лет, и 20 лет. Эта мера может быть и пожизненной. Также важно, что РФС может часть срока отстранения от футбола сделать реальной, а часть — условной (по умолчанию не отбывается, но в случае повторного нарушения «активируется»).

Следовательно, если факт нарушения Владимира Писарского будет доказан, то Комитет РФС по этике может запретить ему осуществление любой связанной с футболом деятельности на любой срок вплоть до применения пожизненного запрета. Комитет при назначении наказания будет учитывать разные обстоятельства (на какой матч и на какой исход футболист сделал ставку, повлиял ли он сам на достижение нужного результата, раскаялся ли и т. п.). Однако, исходя из опубликованных решений по другим делам, если РФС хочет наказать футболиста за ставки предельно серьёзно, то назначает 10 лет реального отстранения от футбола», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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