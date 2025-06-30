Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не перенос». В «Зените» оценили резонанс вокруг 100-летия клуба

«Это не перенос». В «Зените» оценили резонанс вокруг 100-летия клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает, что неоднозначная реакция болельщиков на ситуацию со 100-летием клуба является нормальной, если не сопровождается оскорблениями. 100 лет «Зениту» исполнилось 25 мая. Вскоре после завершения чемпионата России пресс-служба сине-бело-голубых объявила, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон.

«Это не перенос. Мы отметили 100-й день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь — 100-й сезон. Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было полное единодушие. Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, — это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», — приводит слова Медведева ТАСС.

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.

Материалы по теме
«Ждать чудес у нас времени нет». В «Зените» ответили на вопрос о воспитанниках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android