«Это не перенос». В «Зените» оценили резонанс вокруг 100-летия клуба

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает, что неоднозначная реакция болельщиков на ситуацию со 100-летием клуба является нормальной, если не сопровождается оскорблениями. 100 лет «Зениту» исполнилось 25 мая. Вскоре после завершения чемпионата России пресс-служба сине-бело-голубых объявила, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон.

«Это не перенос. Мы отметили 100-й день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь — 100-й сезон. Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было полное единодушие. Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, — это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», — приводит слова Медведева ТАСС.

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.