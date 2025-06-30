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Тренер «Ахмата» Сторожук: времени очень мало, и нам нужно усиление

Тренер «Ахмата» Сторожук: времени очень мало, и нам нужно усиление
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук подвёл итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.

— Не могу сказать, что на первом сборе удалось выполнить всё из запланированного. Есть объяснимые моменты, которые мы понимаем и над которыми мы работаем. Это касается игроков, которые должны к нам подъехать ко второму сбору. Времени очень мало, и нам нужно усиление.

Первому сбору сложно ставить оценку. По той же причине нехватки игроков была отменена товарищеская встреча. То, что мы выполнили на первом этапе, далеко от идеала. Надеемся, что к 3 июля мы уже в полном составе продолжим подготовку к чемпионату.

— Все футболисты стойко выдержали нагрузки в начале летних сборов?
— Всем было непросто, потому что у всех отпуск был небольшой из-за прошедших стыковых игр и поэтому не все идеально перенесли нагрузки. Но я вижу шаги вперёд, мы продвинулись: у нас есть понимание, над чем дальше работать. Надеюсь, мы плодотворно продолжим эту работу на втором сборе, — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.

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