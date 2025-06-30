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Канчельскис: наши руководители режут российский футбол. О каком развитии речь?

Канчельскис: наши руководители режут российский футбол. О каком развитии речь?
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выступил с критикой в адрес руководителей российского футбола.

«Что касается жеребьёвки Кубка России, если в российском футболе присутствует бардак, он будет всегда. Наши руководители всегда нас удивляют. Я поражаюсь им. Они издеваются над российским футболом! Футбольный бог над нами глумится и наказывает из-за бездарных руководителей. Как бы надо мной ни смеялись, я знаю — футбольный бог есть.

Руководители делают всё неправильно и не по футбольным понятиям. Им не стыдно так делать? Я раньше удивлялся всему, а сейчас просто над ними смеюсь. Они убивают и режут российский футбол. Это беда! О каком развитии футбола можно говорить, когда за 10 лет закрылось 60 клубов? Во всём мире идёт развитие футбола, кроме России. Говорят, что у нас 3,5 млн жителей в стране занимаются футболом. В России население 150 млн! Должны заниматься футболом 50 млн. Этим ещё и хвастаются — это позор. В СССР нас все боялись, а сейчас ни во что не ставят. Пускай посмотрят, сколько мы выиграли в период с 1960 по 1980 год», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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