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Поль Погба объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в «Монако»

Поль Погба объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в «Монако»
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Полузащитник «Монако» Поль Погба объяснил, почему принял предложение монегасков. По словам французского хавбека, его привлёк клубный проект.

«Мне очень понравился проект. Условия, город. Кроме того, прежде я никогда не играл во французской Лиге 1. Очень многое привлекло меня в «Монако», в том числе близость к семье и история клуба. Это был тот выбор, который нужно было сделать», — приводит слова Погба RMC Sport.

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он победитель Лиги Европы, четырёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, три раза выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции Погба становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

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