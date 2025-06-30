«Анжи» выступил с публичным заявлением после недопуска клуба в Кубок России

Махачкалинский «Анжи» выступил с публичным заявлением на фоне недопуска клуба к следующему розыгрышу Фонбет Кубка России. Махачкалинцы попросили РФС разъяснить такое решение.

«Футбольный клуб «Анжи» крайне удивлён решением Российского Футбольного Союза о недопуске нашей команды к розыгрышу Кубка России по футболу сезона-2025/2026.

25 апреля в ответ на запрос межрегиональной организации (МРО) «Союза федераций футбола ЮФО/СКФО» наш клуб предоставил всю необходимую информацию о соответствии клуба требованиям регламента Кубка. Помимо этого, также было направлено сопроводительное письмо с просьбой довести до РФС информацию о желании и готовности клуба принять участие в этом турнире, о значимости участия в Кубке для нас на этапе возрождения клуба.

Всего от зоны ЮФО/СКФО пожелание участвовать в Кубке выразили четыре любительских коллектива: ФК «ПСК» ст. Динская, ФК «Спартак-Анапа» г. Анапа, ФК «Искра» с. Алтуд и ФК «Анжи» г. Махачкала. Ни один из этих клубов не соответствует критериям попадания в турнир по спортивному принципу (победители и призёры Кубка ЮФО/СКФО 2023 года, либо победители или призёры Чемпионата ЮФО/СКФО).

Исходя из этого, все четыре клуба имеют равные шансы на допуск (или недопуск) к турниру при соответствии клубов требованиям регламента.

В дальнейшем никакого ответа на нашу заявку и запроса необходимых документов от МРО или РФС к нам не поступало. Однако вчера по итогам жеребьёвки оказалось, что к Кубку России от нашего МРО из любительских клубов допущен только ФК «ПСК».

Мы не сомневаемся, что клуб из станицы Динская способен достойно представить свой населённый пункт в турнире. О том, что это крепкий коллектив, говорит и их турнирное положение в Третьей лиге: команда по итогам большей части чемпионата уверенно лидирует в своей группе, как и ФК «Анжи» — в своей.

Вопросы вызывает другое — почему Российский Футбольный Союз не разъясняет МРО и клубам, на основании чего они приняли решение, что клуб, который ранее выступал лишь в чемпионате края, имеет больше причин для попадания в список участников Кубка, чем двукратный финалист турнира.

Просим РФС разъяснить, кто и на основании чего принял такое решение. Учитывая, что от одного МРО возможен допуск 2-х любительских клубов, просим рассмотреть возможность добавить футбольный клуб «Анжи» в список участников FONBET Кубка России по футболу в сезоне-2025/2026», — сказано в заявлении «Анжи» в соцсетях.