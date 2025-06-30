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«Спартак» объявил об уходе Миэнти Абены

«Спартак» объявил об уходе Миэнти Абены
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Московский «Спартак» официально объявил об уходе центрального защитника Миэнти Абены.

«Спартак» и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона. Благодарим Миэнти за время, проведённое в «Спартаке», и желаем успехов в новом клубе», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» минувшим летом. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. В минувшем сезоне Абена провёл 12 матчей за «Спартак» в РПЛ и Кубке России.

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