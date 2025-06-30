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Булыкин: я за нормальный Кубок, как в Европе. Не надо идти на поводу у телевизионщиков

Булыкин: я за нормальный Кубок, как в Европе. Не надо идти на поводу у телевизионщиков
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Бывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин не поддерживает установленный формат Фонбет Кубка России по футболу.

«Я вообще за нормальный Кубок, который проводится во всём мире. Если нужно больше матчей, можно создать ещё один Кубок, который должен быть похож на нормальный футбольный турнир, проходящий в топ-5 лигах Европы. Приятно смотреть, как команды бьются, а некоторые топ-клубы не доходят даже до полуфиналов. В этом смысл Кубка. Я за старый формат, а не за то, когда клуб несколько раз проигрывает, но может забрать трофей. Не нужно идти на поводу у телевизионщиков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Кубок России по футболу разделён на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Победители финалов обоих путей встречаются в финальном матче (Суперфинале). Формат турнира включает групповой этап и плей-офф.

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