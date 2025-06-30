Тренер «Ахмата» Сторожук: с некоторыми игроками попрощаемся уже по итогам первого сбора

Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук рассказал, что клуб планирует расстаться с некоторыми футболистами по итогам первого учебно-тренировочного сбора, а также высказался о планируемой работе на втором сборе.

— Что дала понять двухсторонняя игра в конце первого сбора?

— Двухсторонка дала ту нагрузку, которую мы хотели. Игра состояла из трех таймов, в промежутках была беговая работа. Мы на двухсторонней игре делали акцент на физических качествах, поскольку о наигрывании тактических взаимодействий из-за перечисленных мною обстоятельств (малое количество игроков — Прим. «Чемпионата») пока речи нет. К сборам подошли в не очень хороших игровых сочетаниях и работали на поле в основном в малых и средних группах.

Всё же не хочется также иметь в составе 25-30 игроков, чтобы кто-то грустил из-за нехватки игрового времени. С некоторыми ребятами мы попрощаемся уже по итогам этого сбора. Не хочется оценивать их качество и возможности. Мы хотим создать конкурентную среду, чтобы мы могли в полном объёме рассчитывать на каждого.

— Есть надежда, что на втором сборе удастся наигрывать больше тактические взаимодействия?

— Если всё сложится так, как мы хотим – подъедут новички ко второму сбору. Мы запланировали два контрольных матча. На втором этапе планируем заниматься больше над повышением тактических сочетаний как в атаке, так и в обороне, — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.