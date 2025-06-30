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В «Урале» объявили об уходе экс-главного тренера

В «Урале» объявили об уходе экс-главного тренера
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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе Сергея Томарова, занимавшего пост главного тренера команды в весенней части минувшего сезона. 23 июня «Урал» назначил главным тренером команды Мирослава Ромащенко. В новый тренерский штаб Томаров не вошёл.

«Благодарим его за работу в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Урала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

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