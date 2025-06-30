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«Факел» объявил об уходе Владимира Ильина

«Факел» объявил об уходе Владимира Ильина
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Воронежский «Факел» на официальном сайте объявил об уходе Владимира Ильина. Футболист покидает клуб по истечении срока контракта.

«Владимир Ильин покинул наш клуб в связи с истечением срока контракта. Володя, спасибо за проделанную работу, за сохранение позитивного настроя даже в самые тяжёлые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба воронежского клуба.

Ильин выступал за «Факел» с лета 2024 года. Он перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Владимира 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи.

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