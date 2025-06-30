Тренер «Ахмата» Сторожук высказался о результатах жеребьёвки Кубка России

Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук высказался об итогах жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команда из Чеченской Республики сыграет в одной группе с «Зенитом», «Торпедо» и «Рубином».

— Как вам соперники «Ахмата» в группе А?

— Любая группа по итогам жеребьёвки сложная и заставляет себя уважать. Надеюсь, мы будем той командой, которая даст бой любому из имеющихся и возможных в дальнейшем соперников в Кубке России, — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале минувшего розыгрыша армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).