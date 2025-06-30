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В «Пари НН» рассказали, как пройдёт вторая неделя сборов команды

В «Пари НН» рассказали, как пройдёт вторая неделя сборов команды
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, как нижегородская команда проведёт вторую неделю летних учебно-тренировочных сборов. По словам Шпилевского, игроков «Пари НН» ждут трёхразовые тренировки в интенсивном режиме.

«Команду ждёт самая интенсивная неделя. Мы будем тренироваться в трёхразовом режиме. Утром будет активационный бег. Наш тренер по физподготовке будет физически нагружать игроков, отрабатывать их статику, работать над стабилизацией мышц кора и профилактически готовить футболистов к нагрузкам, которые их ожидают. После утреннего занятия в течение дня ребят будут ожидать ещё две тренировки», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН» в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Пари НН» завершил прошлый сезон на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В стыковых матчах нижегородцы уступили «Сочи», но остались в РПЛ вместо «Химок». Подмосковный клуб не прошёл процедуру лицензирования. Шпилевский возглавил нижегородцев этим летом.

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