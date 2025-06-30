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Кечинов: Абена не прижился в «Спартаке», но отрицательный опыт — тоже опыт

Кечинов: Абена не прижился в «Спартаке», но отрицательный опыт — тоже опыт
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новость об уходе суринамского защитника Миэнти Абены из московского клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Абена не прижился в «Спартаке» — он провёл свои не лучшие матчи, «привозил» и играл не очень уверенно, когда получал шанс. Но такое бывает: футболист в одной команде играет здорово, а в другой у него ничего не получается. «Спартак» оказался не его командой. Но всё равно он извлечёт какой-то опыт за время в «Спартаке». Отрицательный опыт — тоже опыт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» минувшим летом. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. В минувшем сезоне Абена провёл 12 матчей за «Спартак» в РПЛ и Кубке России.

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