38-летний Оливье Жиру прокомментировал переход в «Лилль»

38-летний французский нападающий Оливье Жиру прокомментировал свой переход в «Лилль».

«Лилль» соответствует всем требованиям для меня и моей семьи. Я надеюсь быть полезным для команды, будучи лидером на поле и за его пределами, связующим звеном между игроками и персоналом. Я впечатлён возможностью опять играть в Лиге Европы. «Лилль» — большой клуб во Франции», — цитирует Жиру GFFN.

Ранее французский форвард играл за «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Монпелье». В составе сборной Франции Оливье выиграл чемпионат мира, а также становился серебряным призёром чемпионата Европы по футболу. 38-летний Жиру является лучшим бомбардиром сборной Франции в истории. На его счету 57 голов в майке национальной команды, а также победа на чемпионате мира в России.

В 18 матчах текущего сезона (в МЛС сезон идёт круглогодично) нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи в составе «Лос-Анджелеса».