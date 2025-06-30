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«Динамо» — «ОФК Белград»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

«Динамо» — «ОФК Белград»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 30 июня, московское «Динамо» в матче Братского кубка встретится с «ОФК Белград». Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
ОФК Белград
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начнётся 30 июня и завершится 5 июля.

ОФК в прошедшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 53 очками. «Партизан» расположился на второй строчке с 73 очками.

Московское «Динамо» завершило минувший чемпионат России на пятом месте, набрав 56 очков. ЦСКА занял третье место. Армейцы набрали 59 очков.

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