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Эдуард Сперцян ответил, допускает ли он свой уход из «Краснодара» этим летом

Эдуард Сперцян ответил, допускает ли он свой уход из «Краснодара» этим летом
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Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своём будущем. Армянский футболист не исключил, что покинет «Краснодар» в это трансферное окно.

«На данный момент я являюсь игроком «Краснодара». Допускаю ли уход летом? Скажу так: всё возможно», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Сперцян принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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