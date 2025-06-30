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Мостовой: если бы Николич не ушёл из ЦСКА, его признали бы лучшим тренером сезона РПЛ

Мостовой: если бы Николич не ушёл из ЦСКА, его признали бы лучшим тренером сезона РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о признании наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ. По мнению экс-игрока красно-белых, экс-тренер ЦСКА Марко Николич заслуживал получить данную награду.

«Если бы Николич не ушёл из ЦСКА, его признали бы лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ. Мне кажется, что это в какой-то степени повлияло. Николич заслуживал больше Мусаева. ЦСКА находился на шестом месте, а потом резко выиграл Кубок России и занял третье место в чемпионате. Хочешь не хочешь, но армейцы сделали огромный рывок», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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