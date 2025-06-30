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Канчельскис: Головин будет выглядеть лучше Погба по всем статьям

Канчельскис: Головин будет выглядеть лучше Погба по всем статьям
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис отреагировал на переход Поля Погба в «Монако», за который выступает Александр Головин.

«Погба — хороший футболист, но он не играл полтора года. Ему потребуется год на восстановление своих кондиций. Это не я придумал или кто-то ещё, такова физиология человека. Через год мы увидим настоящего Погба, но сейчас Головин будет лидером «Монако». В течение года Поль будет перенимать опыт у Александра и учиться. Головин в ближайший год точно будет выглядеть лучше Погба по всем статьям», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он победитель Лиги Европы, четырёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, три раза выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции Погба становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

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