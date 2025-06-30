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Черчесов: «Спартак» должен быть фаворитом РПЛ и Кубка России, у клуба есть бюджет

Черчесов: «Спартак» должен быть фаворитом РПЛ и Кубка России, у клуба есть бюджет
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Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об амбициях и статусе «Спартака» в российском футболе. Он считает, что красно-белые должны быть фаворитами всех внутренних турниров.

— «Спартак» — один из фаворитов Кубка России?
— «Спартак» изначально должен быть фаворитом Кубка, РПЛ и вообще. Потому что есть история, я не понаслышке знаю, как там и что. Я 100 лет провёл там. У них есть бюджет. Не буду называть клубы, но иногда я не знал, что у нас завтра будет. А такие клубы, как «Спартак», «Зенит», «Локомотив»… Есть бюджет, который ты можешь планировать, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на четвёртом месте в таблице РПЛ. В Кубке России клуб остановился за шаг до Суперфинала.

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