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Дэвид Бекхэм: я провёл в «ПСЖ» всего шесть месяцев, но показалось, что прошло 16 лет

Дэвид Бекхэм: я провёл в «ПСЖ» всего шесть месяцев, но показалось, что прошло 16 лет
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Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о прошедшем матче своей команды с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась победой французской команды со счётом 4:0. Отметим, что Бекхэм выступал за парижан.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Честно говоря, для меня это очень эмоциональный матч. Наша команда играла против, возможно, лучшей команды в мире на данный момент. Кто бы мог подумать? Для меня завершить карьеру в Париже так, как я это сделал с этим клубом, было очень необычно. Я провёл там всего шесть месяцев, но мне показалось, что прошло 16 лет. Это настоящая семья, действительно особенный клуб, которым владеют особенные люди и руководит особенный человек.

Мы очень гордимся этим моментом (выходом в 1/8 финала КЧМ-2025. — Прим. «Чемпионата»), быть здесь, зная, что играем против «ПСЖ». Для владельцев, друзей, партнёров это очень особенный момент», — приводит слова Бекхэма RMC Sport.

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