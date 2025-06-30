Станислав Черчесов оценил состояние 36-летнего Артёма Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Недавно футболист продлил контракт с тольяттинским клубом ещё на один сезон. В минувшем сезоне он забил за «Акрон» 10 голов и отдал семь результативных передач.

«Насколько я видел, Дзюба в хорошем тонусе. Главное, чтобы и команда была. Во второй сезон любая команда имеет определённые неудобства, главное, чтобы ему подносили снаряды. Он зависимый игрок, моложе не стал, беговой потенциал стал меньше. Но любое его касание мяча со смыслом», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру.