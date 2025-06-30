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Луис Энрике объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне

Луис Энрике объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне
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Вингер «Зенита» Луис Энрике высказался о том, почему сине-бело-голубые не смогли завоевать чемпионский титул в РПЛ сезона-2024/2025. Петербуржцы финишировали на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом впервые в своей истории стал «Краснодар».

— Приходя в «Зенит» зимой, вы наверняка рассчитывали на то, что станете в его составе чемпионом России. Почему, на ваш взгляд, не получилось?
— С первого взгляда чемпионат России показался мне очень конкурентным турниром, где много команд претендуют на титул, плюс любой соперник способен навязать борьбу. Считаю, что мы, в свою очередь, хорошо работали, во всех весенних матчах делали всё, чтобы победить. Но, увы, в не самых очевидных ситуациях теряли очки. Несмотря на то что все были заряжены на победу. В итоге получается, что «Краснодар» более ровно провёл этот отрезок. Но я считаю, что мы боролись до конца, — приводит слова Луиса Энрике «Матч ТВ».

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