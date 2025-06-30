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Поль Погба: лучшие таланты в мире сегодня уезжают из Франции

Поль Погба: лучшие таланты в мире сегодня уезжают из Франции
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Полузащитник «Монако» Поль Погба считает, что на сегодняшний день самые талантливые игроки покидают французскую Лигу 1. Сам Погба присоединился к «Монако» на прошлой неделе, подписав контракт до лета 2027 года.

«Это правда, что я никогда не играл в Лиге 1. Лига 1 всегда была чемпионатом, который я уважал, с огромным количеством великих игроков и футболистов с высоким потенциалом. Я думаю, что лучшие таланты в мире сегодня уезжают из Франции. Приехать и сыграть в этом чемпионате — это удовольствие и честь для меня», — приводит слова Погба RMC Sport.

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он победитель Лиги Европы, четырёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, три раза выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции Погба становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

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