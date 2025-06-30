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Луис Энрике: «Зенит» настроен вернуть титул чемпиона в Санкт-Петербург

Луис Энрике: «Зенит» настроен вернуть титул чемпиона в Санкт-Петербург
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Вингер «Зенита» Луис Энрике высказался о настрое сине-бело-голубых на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги. Он заявил, что петербургский клуб намерен вернуть чемпионский титул себе.

— С каким настроением будете входить в новый сезон?
— Оно однозначное — надо с первых же туров относиться ко всем играм как к финалам. Необходимо сразу показывать высочайший настрой и концентрацию. Чтобы не терялись очки как прошлом сезоне, в том числе весной. Мы очень настроены вернуть титул в Санкт‑Петербург. Надеюсь, с божьей помощью так оно и произойдёт, — цитирует Луиса Энрике «Матч ТВ».

В минувшем сезоне чемпионом России стал «Краснодар», прервав шестилетнюю гегемонию «Зенита» в РПЛ.

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