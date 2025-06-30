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Ахметов — о матче со «Сьоном»: хорошо, что «Зенит» может играть с иностранными клубами

Ахметов — о матче со «Сьоном»: хорошо, что «Зенит» может играть с иностранными клубами
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о предстоящем матче со швейцарским «Сьоном». Команды проведут товарищескую игру 9 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошо, что у нас есть возможность играть с иностранными командами. Матч со «Сьоном» — новый опыт. Мы эту команду не знаем, никогда не играли, поэтому с интересом ждём встречи. «Црвена Звезда» вообще в Лиге чемпионов участвует. Это хороший соперник для того, чтобы проверить свои силы, свою форму и наработать тактические моменты», — сказал Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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