Ахметов — о матче со «Сьоном»: хорошо, что «Зенит» может играть с иностранными клубами

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о предстоящем матче со швейцарским «Сьоном». Команды проведут товарищескую игру 9 июля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени.

«Хорошо, что у нас есть возможность играть с иностранными командами. Матч со «Сьоном» — новый опыт. Мы эту команду не знаем, никогда не играли, поэтому с интересом ждём встречи. «Црвена Звезда» вообще в Лиге чемпионов участвует. Это хороший соперник для того, чтобы проверить свои силы, свою форму и наработать тактические моменты», — сказал Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.