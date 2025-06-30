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В «Зените» ответили, пошла ли на пользу российскому футболу смена чемпиона

В «Зените» ответили, пошла ли на пользу российскому футболу смена чемпиона
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос, пошла ли российскому футболу на пользу смена чемпиона. Тимощук подчеркнул, что лично он никакой пользы в этом не видит. РПЛ по итогам минувшего сезона выиграл «Краснодар».

— Смена чемпиона пошла на пользу российскому футболу?
— Все говорят, что пошла. Лично для меня — нет (смеётся). Мы хотели победить.

— А «Зениту» — невыигрыш чемпионства?
— Будем надеяться, что да, — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.

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