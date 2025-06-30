Игрок «Зенита» Ахметов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«В прошлом сезоне нам не хватило для победы лишь одного очка. Но всё, что было вчера, мы уже забыли. Надо идти вперёд. У нас новые цели, новые задачи. Поэтому только с позитивом смотрим в предстоящий сезон. Понимаем, что нам будет нелегко. Думаю, будет упорная борьба с участием московских команд и «Краснодара», — сказал Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.