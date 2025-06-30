Форвард Писарский прошёл полиграф после обвинений в ставках — источник
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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Владимир Писарский, обвинённый ранее в ставке на матч, в котором принимал участие, прошёл проверку на полиграфе. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит данный эпизод на заседании 3 июля.
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14' 1:1 Трошечкин – 45+4' 1:2 Александров – 88'
Удаления: Писарский – 38' / нет
По данным источника, проверка на детекторе лжи показала, что Владимир Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды.
По данным СМИ, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2). При счёте 1:0 в пользу своей команды Писарский совершил опрометчивый и грубый фол в центре поля. Нападающий получил прямую красную карточку на 35-й минуте игры, после чего его команда проиграла.
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