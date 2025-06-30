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Игрок «Црвены Звезды» Родригао: сыграть с «Зенитом» в Сочи — это были классные ощущения

Игрок «Црвены Звезды» Родригао: сыграть с «Зенитом» в Сочи — это были классные ощущения
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Бывший защитник «Зенита» и «Сочи», а ныне игрок «Црвены Звезды» Родригао рассказал, какие эмоции испытал на «Фиште» во время встречи с сине‑бело‑голубыми.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

В воскресенье, 29 июня, футболисты «Зенита» одержали победу над белградской «Црвеной Звездой» в товарищеском матче со счетом 3:0.

— Поделитесь впечатлениями от встречи с «Зенитом»?
— Во‑первых, был очень рад вернуться в Сочи, город, где началась российская часть моей карьеры. Во‑вторых, было очень приятно встретиться с друзьями как по Сочи, так и по «Зениту». Получается, совпало «два в одном». Когда зимой ушёл из петербургского клуба, конечно, не мог предположить, что в скором времени сыграю против него, да ещё и в Сочи. Это были классные ощущения!

— Как состоялся ваш переход в «Црвену Звезду»?
— В первую очередь хочу сказать, что процесс адаптации ещё продолжается — в новом клубе я недавно. До этого много времени провёл дома в Бразилии без какой‑то конкретики по новому месту работы. При этом в «Црвене Звезде» меня очень тепло приняли. Сейчас наслаждаюсь этим временем.

— Что скажете по игре с «Зенитом»?
— Непростая игра. К сожалению, мы своими возможностями не воспользовались, а «Зенит» свои шансы реализовал. С другой стороны, все знали, что это очень качественная и квалифицированная команда. В целом провели неплохую игру на подготовительном этапе. Показали, что есть куда расти и что на данном этапе межсезонья уже неплохо готовы.

— В «Црвену Звезду» вы пришли вместе с Наиром Тикниязном и, по сути, оба из РПЛ. Помогаете друг другу в плане адаптации?
— Совсем мало знал его до этого. Сейчас вместе пришли в новый клуб. Что успел для себя заметить — это хороший человек, хороший игрок. Уверен, он много пользы принесёт команде, — приводит слова Родригао «Матч ТВ».

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