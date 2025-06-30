Игрок «Црвены Звезды» Родригао: сыграть с «Зенитом» в Сочи — это были классные ощущения

Бывший защитник «Зенита» и «Сочи», а ныне игрок «Црвены Звезды» Родригао рассказал, какие эмоции испытал на «Фиште» во время встречи с сине‑бело‑голубыми.

В воскресенье, 29 июня, футболисты «Зенита» одержали победу над белградской «Црвеной Звездой» в товарищеском матче со счетом 3:0.

— Поделитесь впечатлениями от встречи с «Зенитом»?

— Во‑первых, был очень рад вернуться в Сочи, город, где началась российская часть моей карьеры. Во‑вторых, было очень приятно встретиться с друзьями как по Сочи, так и по «Зениту». Получается, совпало «два в одном». Когда зимой ушёл из петербургского клуба, конечно, не мог предположить, что в скором времени сыграю против него, да ещё и в Сочи. Это были классные ощущения!

— Как состоялся ваш переход в «Црвену Звезду»?

— В первую очередь хочу сказать, что процесс адаптации ещё продолжается — в новом клубе я недавно. До этого много времени провёл дома в Бразилии без какой‑то конкретики по новому месту работы. При этом в «Црвене Звезде» меня очень тепло приняли. Сейчас наслаждаюсь этим временем.

— Что скажете по игре с «Зенитом»?

— Непростая игра. К сожалению, мы своими возможностями не воспользовались, а «Зенит» свои шансы реализовал. С другой стороны, все знали, что это очень качественная и квалифицированная команда. В целом провели неплохую игру на подготовительном этапе. Показали, что есть куда расти и что на данном этапе межсезонья уже неплохо готовы.

— В «Црвену Звезду» вы пришли вместе с Наиром Тикниязном и, по сути, оба из РПЛ. Помогаете друг другу в плане адаптации?

— Совсем мало знал его до этого. Сейчас вместе пришли в новый клуб. Что успел для себя заметить — это хороший человек, хороший игрок. Уверен, он много пользы принесёт команде, — приводит слова Родригао «Матч ТВ».