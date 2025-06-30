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«Зенит» анонсировал два товарищеских матча с клубами РПЛ 3 и 6 июля

«Зенит» анонсировал два товарищеских матча с клубами РПЛ 3 и 6 июля
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Санкт-петербургский «Зенит» проведёт два товарищеских матча с командами Российской Премьер-Лиги на стадионе «Смена» в начале июля. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, соперниками подопечных Сергея Семака станут махачкалинское «Динамо» и калининградская «Балтика».

Первая встреча с клубом из столицы Дагестана пройдёт в четверг, 3 июля. Вторая игра с новичком РПЛ «Балтикой» запланирована на воскресенье, 6 июля. Сообщается, что минимальная цена билетов на оба матча составит 100 рублей.

В воскресенье, 29 июня, санкт-петербургский «Зенит» встретился в товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Игра проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась победой серебряных призёров РПЛ со счётом 3:0.

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