Шикунов: из-за Абены «Спартак» потерял год — клуб не приобрёл добротного защитника

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об уходе из клуба суринамского защитника Миэнти Абены.

«В первом матче за «Спартак» Кордоба поиздевался над Абеной. Было сразу видно, что этот игрок не уровня не то что «Спартака», а чемпионата России. «Спартак» из-за Абены потерял год, потому что клуб не приобрёл добротного защитника.

Мы ждём новых футболистов «Спартака» — клуб работает в этом направлении. Руководство не решило вопрос с Осипенко и Комличенко. Думаю, приобретения точно будут. Что касается дорогих покупок, «Спартак» в этом отношении непредсказуем. Обязательно трансферы будут — нужно закрывать позиции крайних защитников и опорную зону. В плане усиления позиции нападающего клуб пошёл на подписание Заболотного», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.