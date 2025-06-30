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Сауль Ньигес опубликовал обращение перед возвращением в «Атлетико» из «Севильи»

Сауль Ньигес опубликовал обращение перед возвращением в «Атлетико» из «Севильи»
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Испанский полузащитник Сауль Ньигес поблагодарил «Севилью», за которую выступал в минувшем сезоне на правах аренды.

За андалусийцев Сауль провёл 26 матчей, забил один мяч и отдал шесть голевых передач. 30-летний Ньигес по окончании срока аренды вернётся в «Атлетико», с которым у него действует контракт до июля 2026 года.

«Для меня было честью стать частью исторического клуба «Севилья». С самого первого дня я не сомневался в своём решении присоединиться, и, учитывая ту любовь, которую проявил ко мне клуб, я отдал все силы. Большое спасибо всему руководству, тренерскому штабу, моим товарищам по команде и прежде всего болельщикам, которые всегда поддерживали клуб как в хорошие, так и в трудные времена. Сезон сложился не так, как всем нам хотелось бы, по разным причинам, но я запомню настрой команды и клуба, которые никогда не сдавались. Но наступает такой день, как сегодня, и я осознаю, что в памяти остаются только положительные моменты, связанные с андалусийцами. Спасибо, «Севилья»! — написал Ньигес в социальной сети.

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