«Динамо» — «ОФК Белград»: стартовые составы команд на матч Братского кубка

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Сегодня, 30 июня, московское «Динамо» в матче Братского кубка встретится с «ОФК Белград». Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. В качестве главного арбитра будет работать Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Осипенко, Маричаль, Касерес, Лаксальт, Глебов, Фомин, Бителло, Нгамалё, Гладышев, Боков.

«ОФК Белград»: Попович, Деспотовски, Гобелич, Фалль, Джерманович, Момчилович, Цветкович, Кнежевич, Безерра, Митуликич, Альба.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. Помимо московское «Динамо» и ОФК, участие в товарищеском турнире принимают московский ЦСКА и белградский «Партизан». Турнир начнётся 30 июня и завершится 5 июля.

ОФК в прошедшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 53 очками. «Партизан» расположился на второй строчке с 73 очками. Московское «Динамо» завершило минувший чемпионат России на пятом месте, набрав 56 очков. ЦСКА занял третье место. Армейцы набрали 59 очков.