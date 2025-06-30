Джонни Эванс получил должность в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о назначении бывшего защитника команды Джонни Эванса на должность руководителя отдела аренд и развития.

Бывший североирландский футболист будет возглавлять отдел по арендам молодых футболистов «Манчестер Юнайтед». Помогать Эвансу будет директор клуба Джейсон Уилкокс, а также руководитель клубной академии «красных дьяволов».

По окончании сезона-2024/2025 Эванс завершил карьеру в возрасте 37 лет. Он воспитанник «Манчестер Юнайтед». Суммарно за «красных дьяволов» Эванс провёл 241 матч, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Эванс — победитель Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и трёхкратный чемпион Англии в составе «МЮ».