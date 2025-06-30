Гладилин считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые могут бороться за победу в чемпионате России в сезоне-2025/2026.

«Думаю, «Спартаку» неправильно приобретать футболистов просто для конкуренции. Нужны игроки, которые усилят команду, — спешить не надо. А для конкуренции и так достаточно футболистов в составе. Не думаю, что «Спартак» нуждается в сверхдорогих игроках. Если покупать футболистов, уровня Барко или Угальде. Но какую-то конкретную позицию усиливать сейчас не надо — «Спартак» способен и этим составом бороться за чемпионство», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне московский «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича набрали 57 очков в 30 турах, отстав от победившего «Краснодара» на 10 очков. Нападающий красно-белых Манфред Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром турнира.