Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство

Гладилин считает, что «Спартак» способен бороться за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые могут бороться за победу в чемпионате России в сезоне-2025/2026.

«Думаю, «Спартаку» неправильно приобретать футболистов просто для конкуренции. Нужны игроки, которые усилят команду, — спешить не надо. А для конкуренции и так достаточно футболистов в составе. Не думаю, что «Спартак» нуждается в сверхдорогих игроках. Если покупать футболистов, уровня Барко или Угальде. Но какую-то конкретную позицию усиливать сейчас не надо — «Спартак» способен и этим составом бороться за чемпионство», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне московский «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича набрали 57 очков в 30 турах, отстав от победившего «Краснодара» на 10 очков. Нападающий красно-белых Манфред Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Материалы по теме
«Спартак» начал лето с победы. Как же круто Барко преобразил команду! Видео
«Спартак» начал лето с победы. Как же круто Барко преобразил команду! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android