Профсоюз французских футболистов раскритиковал ФИФА и Инфантино за клубный чемпионат мира

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) выступил с критикой в отношении клубного чемпионата мира в США и президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира сейчас проходит в новом формате в США. Турнир стартовал 14 июня и завершится 13 июля.

«С высоты своей башни из слоновой кости глава ФИФА не беспокоится о судьбе, которую международный календарь уготовил ведущим футболистам, в то время как «его» клубный чемпионат мира доказывает, что необходимо срочно положить конец этой кровавой бойне. Он пренебрегает физическим и психическим здоровьем игроков за дополнительные доллары, одновременно высмеивая и игнорируя соглашения, которые почти везде предусматривают обязательный трёхнедельный период отдыха для футболистов перед сезоном.

И это несмотря на недвусмысленное требование Европейского суда отказаться от политики гегемона и включить в процесс принятия решений участников — игроков, тренеров, врачей — и клубы, которые сейчас просто ставят перед фактом.

Его не волнует, что «ПСЖ» провёл 62‑й матч в сезоне в это воскресенье, в то время как четыре клуба Лиги 1 уже возобновили тренировки для подготовки к сезону‑2025/2026. После попытки отстоять свою позицию чемпион Франции больше не питает ни малейшей надежды на корректировку своего внутреннего календаря в чемпионате.

Давайте представим, что «ПСЖ» сыграет свой 65‑й матч в сезоне в Нью‑Йорке, где будет проходить финал нынешнего клубного чемпионата мира. Тогда у Луиса Энрике будет всего две недели, чтобы подготовить свою команду к началу чемпионата. Господин Инфантино, что вы скажете?» — говорится в заявлении, опубликованном на сайте UNFP.